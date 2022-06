Alibaba: Startet Mega-Rallye wie bei Amazon?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Da Anleger derzeit an ein Ende von Pekings Regulierungswut glauben, kennt die Aktie der Alibaba Group (WKN: A117ME) im Moment nur eine Richtung: nach oben. Der Titel kletterte in den vergangenen zwei Wochen um über +45% auf knapp 120 US$. Allein am Mittwoch ging es wieder fast +15% aufwärts, weil der Markt ein weiteres Signal für den Ausklang des Tech-Crackdowns erkannt haben will. Mehrere Modelle legen nun nahe, dass die Alibaba-Aktie längst noch nicht bei ihrem fairen Preis angelangt ist.





