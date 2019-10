Alibaba: Die Spannung vor dem Ausbruch wächst!

Die Alibaba-Aktie steht wieder vor einer interessanten Woche, denn die Anleger werden sich schon bald zwischen einem Bruch des kurzfristigen Abwärts- oder einem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends entscheiden müssen.

Der kurzfristige Abwärtstrend begann am 20. September nach dem Hoch bei 183,82 US-Dollar. Er wurde am Freitag fast wieder erreicht und ist aus Sicht der Anleger am leichtesten zu brechen, weil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung