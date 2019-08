Alibaba: Sind die Sorgen übertrieben?

Der sino-amerikanische Handelskrieg ist zurück und mit ihm die Verluste der Alibaba-Aktie. Nach einem Hoch bei 179,88 US-Dollar, das am 29. Juli ausgebildet worden war, ging die Aktie in eine leichte Korrektur über. Der Wert näherte sich der 50-Tagelinie an und prallte an dieser am Mittwoch zunächst wieder nach oben ab.

Dieses an sich positive Signal wurde am Donnerstag durch ...



