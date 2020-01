Alibaba: Sie sollen sich fürchten!

Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg von Alibaba an der Börse hatte in den zurückliegenden Handelstagen einen kleinen Dämpfer erhalten. Bereits am Freitag der Vorwoche gab die Aktie des chinesischen Handelsriesen vom Vortagesschluss bei 196,40 Euro auf 194,60 Euro nach. Am Montag ging es mit der Alibaba-Aktie dann weiter abwärts auf nur noch 193,00 Euro zum Handelsschluss, bevor sie sich am Dienstag wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung