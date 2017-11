Alibaba: Quartalsergebnisse im Überblick!

Liebe Leser,

Alibaba hat am Donnertag die Ergebnisse per zweites Geschäftsquartal veröffentlicht und damit die Analysteneinschätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Der Umsatz stieg um 61 % auf 8,285 Mrd. US-Dollar. Damit war es seit IPO des Unternehmens der steilste Anstieg beim Quartalsumsatz. Der Umsatz im eCommerce-Segment stieg um 63 %, das Cloud-Segment wuchs um 99 % auf 447 Mio. US-Dollar. Damit kann das Umsatzwachstum trotz zuletzt aufkommender Befürchtung, Alibabas Expansion könnte den Peak bereits erreicht haben, nicht bestätigen. Der Gewinn je Aktie betrug 1,29 US-Dollar. Netto verdoppelte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.

Umsatzprognose angehoben

Die Prognosen für den Umsatzanstieg per Geschäftsjahr 2017/18 hatte man nach den starken Ergebnissen angehoben. So soll der Anstieg nun innerhalb der Spanne von 49-53 % liegen, nach zuvor 45-49 %. Die Anzahl der jährlich aktiven User betrug 488 Mio. und lag damit 22 Mio. höher als zu Beginn des Geschäftsjahres im Juli 2017. Die Anzahl der mobilen Nutzer stieg ebenfalls um 20 Mio. auf 549 Mio. seit Anfang des aktuellen Geschäftsjahres. Der Free Cash-Flow des Unternehmens lag bei 3,383 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei 4 Mrd. US-Dollar, die EBITDA-Marge (EBITDA vom Umsatz in %) bei 57 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.