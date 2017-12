Alibaba: Das Potenzial ist weiterhin groß!

Liebe Leser,

Alibaba konnte im Verlauf der zurückliegenden Woche zwar keine Bäume ausreißen. Dennoch eröffnen sich nach Meinung charttechnischer Spezialisten Chancen auf Kursgewinne in Höhe von 30 % oder sogar etwas mehr. Kurzfristig müsste der Wert dazu in den verbleibenden Tagen dieses Geschäftsjahres allerdings zunächst eine Hürde überwinden. Konkret: Alibaba notiert knapp unter 150 Euro, hat die runde Marke allerdings noch nicht überwunden. Gelingt dies, dann dürften die Notierungen in den kommenden Wochen auch das bisherige Allzeithoch anvisieren. Denn übergeordnet befindet sich Alibaba noch immer im massiven Aufwärtstrend, der zuletzt nur noch durch einen kleineren Seitwärtstrend aufgehalten worden war. Das Rekordhoch, um das es hier geht, liegt bei 162,75 Euro und wurde am 7. November 2017 markiert. Bis dahin hat die Aktie noch eine Kurslücke von 11 % zu schließen, darüber könnte es interessant werden. Denn die Aktie sähe sich dann keinen Widerständen mehr gegenüber, die es zu überwinden gelte. Insofern wären dann Kurse bis zu 200 Euro möglich. Hier ist eine runde, magische Marke, die Anziehungskraft ausübt. Charttechnisch sind die Kurse dabei durch den jüngsten relativen Seitwärtstrend relativ gut geschützt.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es keine nennenswerten neuen Nachrichten, die für die Aktie wichtig gewesen wären. Ohnehin kann das Unternehmen derzeit nicht auf Empfehlungen von Bankanalysten bauen, da sich diese beim chinesischen Unternehmen mit Einschätzungen zurückhalten. Insofern ist besonders das Meinungsbild von technischen Analysten wichtig.

Technische Analysten: Aufwärtstrend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Aufwärtstrend. Der Kurs ist derzeit 10 % über dem GD200 angesiedelt. Erst bei Werten von 131,17 Euro stünde der langfristige technische Hausse-Modus auf dem Prüfstand. Insofern liegt aktuell ein Kaufsignal vor! Die anderen Trendsignale sind jedoch abwärts gedreht. Daher ist durchaus Vorsicht geboten, falls ein Investment in den Wert geplant sein sollte.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.