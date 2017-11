Alibaba: Only The Sky Is The Limit!

Liebe Leser,

Alibaba konnte am Montag den positiven Trend der letzten Monate auch zum Auftakt in die neue Woche erneut bestätigen. Die Aktie ist auf dem Weg, neue Rekordmarken zu erklimmen. 200 Euro sind das erklärte Ziel der Chartanalysten. Im Einzelnen: Kurzfristig hat die Aktie ohnehin bereits einen Aufwärtstrend erreicht. Längerfristig aber ist dieser Trend sogar bemerkenswert stark. Denn die Aktie klettert entlang einer mächtigen Aufwärtstrendgeraden empor und lässt sich nicht bremsen. Der Wert konnte mit kleinen Zwischenpausen ein Hoch nach dem anderen erklimmen und ist daher auf direktem Weg in Richtung der runden 200-Euro-Marke, ohne dabei ernsthafte Rückschläge befürchten zu müssen. Konkret: Sollte es doch zu Rücksetzern kommen, kann Aktie bereits auf Höhe von 150 Euro auf Unterstützungen bauen. Auch bei 140 Euro und weiter darunter verlaufen einige Haltezonen. Schließlich dient auch die Aufwärtstrendgerade selbst als Unterstützung.

Die Aktie steht nun auch kurz davor, ihr Allzeithoch bei 162,75 Euro weiter nach oben zu schieben. Die Bestmarke wurde erst am 7. November aufgestellt, es fehlen lediglich 2,33 %. Dies sollte dann einen weiteren Impuls geben. Wirtschaftlich bedeutende News sind zuletzt nicht mehr veröffentlicht worden. Anfang November hatte das Unternehmen immerhin mitgeteilt, dass die Umsätze weiter wachsen würden. Dies wurde im Herbst dadurch unterstrichen, dass Alibaba massiv in die Logistik investierte.

Dennoch fehlt die Expertise wirtschaftlich orientierter Analysten, die kaum in die Bilanzen der des chinesischen Unternehmens einsehen können. So gibt es nur wenige Empfehlungen, die wegen der fehlenden Quantität nicht ins Gewicht fallen. Charttechnische und technisch orientierte Analysten haben damit das Zepter in der Hand.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten sind der Meinung, dass sich die Aktie in einem breiten Aufwärtstrend befinde. Der Wert ist aktuell gut 20 % vom GD200 entfernt. Dies belegt die hohe innere Stärke der Aktie, die wegen ihrer hohen Konstanz zu den Stärksten am Markt gehört. Hier liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.