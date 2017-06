Alibaba – On-Demand Services (Teil 2)

Lieber Leser,

sowohl Alibaba als auch Tencent engagieren sich derzeit auf dem Markt für On-Demand Services, also Online-Bestellungen und Lieferservice im Bereich Lebensmittel und Gerichte. Zuletzt gab Alibaba bekannt, seinen Anteil am Start-Up Ele.me um 1 Mrd. US-Dollar zu erhöhen. Auch Konkurrent Tencent hält eine geringe Beteiligung an Ele.me. Allerdings eine deutlich größere an Ele.mes Rivalen Meituan-Dianping.

Mit dem Engagement möchte Alibaba schließlich zwei Flliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite eine größere Marktstellung im Segment Lebensmittelbestellungen erzielen, auf der anderen Seite an mehr User für den Bezahldienst Alipay gelangen. Chinas Mobile-Payment-Markt ist fünfzig mal größer als der in den USA und wird derzeit mit ca. 5,5 Bio. US-Dollar bewertet. Auch Tencent verfolgt im allgemeinen dieselbe Strategie wie Alibaba.

Bisher gab es Alipay in 70 Ländern, jedoch waren Transaktionen stets auf die chinesischen Währung Yuan begrenzt. Kürzlich gab Alibaba AlipayHK in Hong-Kong frei, sodass nun auch Transaktionen in Hong-Kong Dollar getätigt werden können. Über diese Taktik sind sich einige Beobachter jedoch noch unschlüssig. Denn gerade Hong-Kong ist aufgrund der geringen Größe (dort leben nur 7,3 Mio. Menschen) sowie eines starken Finanzsektors wetttbewerbsintensiv. Man rechnnet damit, dass Alipay bzw. Ant Financial starke Nachlässe gewähren werden müssen, um sich gegen die von den Einwohnern präferierten Kreditkartenzahlungen durchsetzen zu können. Derzeit hat Alipay insgesamt 450 Mio. aktive User. Es wird in etwa 2 Mio. Läden in China als Zahlungsmittel akzeptiert und in etwa 120.000 Läden außerhalb Chinas.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.