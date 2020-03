Alibaba: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Auch die Alibaba-Aktie kann sich dem allgemeinen Druck an den Märkten nicht entziehen und gibt nach. In der Vorwoche setzte sich deshalb der nach dem Hoch vom 5. März gestartete steile Abwärtstrend zunächst fort und die Aktie fiel am Mittwoch auf ein neues Jahrestief bei 170,00 US-Dollar zurück.

Von hier aus startete eine Erholung. Sie ließ den Kurs bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung