Alibaba: Nur kleine Schwäche mit Einstiegskurs oder nachhaltiger Kursverlust?

Alibaba ISIN: US01609W1027 hatte eine Rallye von 170,00 Dollar im März bis knapp 320,00 Dollar am 01. November hingelegt und dann ging der Aktie die Luft aus. Am 09. November war der Kurs noch bei 290,53 Dollar und am 16. November war das Tief bei 257,03 Dollar. Es muss sich jetzt entscheiden, ob die charttechnische Unterstützung bei 260,00 Dollar hält oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



