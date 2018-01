Alibaba: Noch schnell auf den Zug aufspringen?!

Liebe Leser,

Alibaba ist auch zum Auftakt in die neue Wochen stark gestartet. Die Aktie legte gleich um mehr als 1 % zu und befindet sich offensichtlich auf dem Weg zu einem neuen Rekord, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngsten starken Gewinne. Im Detail: Die Aktie konnte nun im langfristigen Aufwärtstrend den zuletzt zu verzeichnenden kleinen Rücksetzer wieder elegant aufheben. Der Wert befindet sich auf dem Weg dazu, nun mit 160 Euro eine wichtige Kursobergrenze zu überwinden. Darüber wäre dann sogar ein neues Rekordhoch zum Greifen nah. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 162,75 Euro und wurde am 7. November 2017 realisiert. Hierauf fehlen gerade einmal etwas mehr als 2 %. Darüber wäre dann hinreichend Platz. Denn die Aktie hätte keine Widerstände mehr vor sich, die es zu beachten gilt. Also wäre auch ein Ausbruch in Richtung 200 Euro, einer runden und magischen Marke, durchaus denkbar. Nun verfüge der Wert nach einem Plus von 8,8 % binnen einer Woche ohnehin über ausreichend Schwung, so die allgemeine Argumentation. Sollte es dennoch wieder nach unten gehen, gäbe es bei 150 Euro eine passable Untergrenze, so die einhellige Meinung. Wesentlich tiefere Rücksetzer seien nicht zu erwarten.

Bedeutende neue Nachrichten aus wirtschaftlicher Sicht liegen nicht vor. Noch immer sind die Bankanalysten indes kaum an dem Wert interessiert oder halten sich zumindest mit Einschätzungen/Empfehlungen zurück.

Technische Analysten: Ein klarer Kauf

Technische Analysten zeigen sich recht optimistisch. Die Aktie ist ein Kauf, da alle Trendpfeile nach oben zeigen. Erst bei 132,98 Euro wäre ein Trendwechsel möglich. Es liegt also ein Kaufsignal vor!

