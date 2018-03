Alibaba: Neues Allzeithoch zum Greifen nah!

Liebe Leser,

Alibaba hat sich am Freitag kaum bewegt. Die Aktie befindet sich dennoch direkt auf dem Weg in Richtung der nächsten Allzeithochs, so Chartanalysten. Die Chartanalysten sind der Meinung, dass es nun einen deutlichen Fingerzeig für einen neuerlichen charttechnischen Aufwärtstrend gegeben habe. Im Einzelnen: Die Aktie konnte am Freitag kaum Akzente setzen. Dennoch: Der Wert hat sich oberhalb von 160 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.