Alibaba: „Nahezu grenzenlose Möglichkeiten“

Alibaba-Tochter Ant Financial ist vor allem für seine Bezahlplattform Alipay bekannt. Vor einigen Monaten jedoch verkündete das chinesische Unternehmen, dass man zudem bei seinen Blockchain-Forschungen vorangekommen sei. So unterstützt Blockchain als Service-Angebot von Alibaba nun bereits seit Oktober in China Unternehmen und Start-ups im Bereich von Smart Contracts, Blockchain-Management sowie mit Entwicklerwerkzeugen. Doch laut internationaler Medienberichte wird es dabei nicht bleiben.

Plattform ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.