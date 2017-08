Alibaba: Massiver Gewinnsprung peitscht die Bullen voran!

Liebe Leser,

Alibaba ist eine in Deutschland weithin unbekannte Handelsplattform aus China. Das Unternehmen begeisterte zuletzt mit einem Sprung auf das nächste Allzeithoch und nun auch mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwachs. Die positiven Schlagzeilen reißen nicht ab, sodass immense Chancen für Investoren entstehen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres ist der Umsatz nach den neuen Angaben gleich um 56 % gegenüber dem Vorjahresquartal angestiegen. Der Gewinn explodierte dementsprechend förmlich und erreichte ein um mehr als 90 % höheres Niveau. Diese Zahlen haben in Deutschland zumindest bei den fundamental orientierten Analysten aus Bankhäusern das Interesse noch nicht steigen lassen. Lediglich zwei Analysten empfahlen in jüngster Zeit den „Kauf“, ansonsten gibt es noch keine Stimmungen.

Allzeithoch erreicht

Dafür sprechen die technischen Daten Bände. Die Aktie markierte bei 140,83 Euro ein Allzeithoch. Dabei stieg der Kurs in den beiden zurückliegenden Wochen gleich um gut 6 %. Das Ergebnis seit dem 1. Januar liegt bei deutlichen 62,53 % Plus. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Bewertungskategorien aufwärts gerichtet. Der Abstand auf den langfristig bedeutenden GD200 beträgt 35 %. Demnach ist der Aufwärtstrend in jeder Hinsicht bestätigt.

Alibaba verläuft im grünen Bereich und verspricht noch Chancen auf weitere deutliche Gewinne.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.