Alibaba: Kurzes Durchschnaufen vor dem nächsten Rekord?

Liebe Leser,

Alibaba konnte in den vergangenen Wochen kaum Luft holen. Die Aktie stieg von einem Rekord zum nächsten. Innerhalb der zurückliegenden Handelswoche ging es um 2 % aufwärts. Das Kursplus der beiden vergangenen Wochen liegt bei mehr als 13 %. Die Aktie hat davon profitiert, dass es dem Unternehmen auch im zweiten Quartal 2017 gelang, Wachstum und Gewinn deutlich nach oben zu schrauben.

Noch immer haben sich die Analysten aus Bankhäusern kaum getraut, das Unternehmen und seine Entwicklung zu analysieren. Umso wichtiger ist das Urteil der Chartanalyse, das sich auf den Handelszeitraum seit dem 19. September 2014 stützt. Hier sehen charttechnische Analysten ein gewaltiges Potenzial, da die Aktie entlang einer klaren Aufwärtstrendgeraden nach oben geschossen ist. Insofern habe die Aktie auch in den kommenden Wochen gute Chancen auf weiter steigende Kurse.

Technische Analyse: Ergebnis eindeutig

Alibaba ist zudem in den verschiedenen zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Dementsprechend ruht der Aufwärtstrend auf breiten Schultern und könnte in den kommenden Wochen fortgesetzt werden, so die einhellige Meinung der Experten. Insbesondere der langfristige Aufwärtstrend, gemessen am Abstand zum GD200 (+36 %), ist Ausdruck der inneren Stärke der Aktie.

Die Aktie ist im grünen Bereich und weiterhin auf Rekordfahrt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.