Alibaba – Kursprung mit Ansage!

Lieber Leser,

vor einigen Tagen habe ich für Sie eine große Alibaba-Analyse erstellt. Ich denke, der Zeitpunkt konnte nicht treffender sein, denn die Aktie verzeichnete zur Eröffnung der US-amerikanischen Börsen am Donnerstagnachmittag einen starken Sprung nach oben, genau genommen ein Up-Gap von mehr als 10 %. So oder so berichte ich bereits seit einigen Wochen zu der Alibaba-Aktie, da ich nicht nur die fundamentalen Aussichten mag, sondern auch das preistechnische Setup ins Auge gefasst habe.

Für mich persönlich sieht es stark nach der Ausbildung eines neuen langfristigen Aufwärtstrends aus. Wie der untere Chart deutlich macht, ist eine sehr markante Umkehrformation zu erkennen, die aber größtenteils fundamental unterstützt wird. Hier werden also Erwartungen der Anleger tatsächlich erfüllt. Grund für den vorbörslichen Kurssprung waren unternehmenseigene Prognosen für das Jahr 2018. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2018 um zwischen 45-49 % gesteigert werden. Die Erwartungen lagen zuvor bei 37 %. Mehr Informationen zu der Aktie finden Sie in der Analyseserie zur Alibaba-Aktie.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.