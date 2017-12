Alibaba: Die Korrektur geht in die zweite Runde!

Liebe Leser,

für eine kurze Zeit sah es so aus, als könne sich die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Alibaba fangen und ihren Ende November unterbrochenen steilen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Doch auf Anleger, die diese Hoffnung hegten, dürften die letzten Tagen recht ernüchternd gewirkt haben, denn der Kurs fiel wieder zurück.

Nachdem die Alibaba-Aktie am 24. November bei 190 US-Dollar ein neues Hoch markiert hatte, entwickelt sich eine Konsolidierung, die im Moment den Eindruck vermittelt, als werde sie sich zu einer dreiteiligen ABC-Korrektur weiterentwickeln. Eine erste Abwärtsstrecke führte den Kurs in den letzten Novembertagen von 190 auf knapp über 170 US-Dollar zurück.

Hier setzte Anfang Dezember eine Gegenbewegung ein, die den Kurs wieder bis in den Bereich von 179 US-Dollar ansteigen ließ. Seit dem 8. Dezember muss diese aufwärtsgerichtete Gegenbewegung jedoch als abgeschlossen gelten. Es schloss sich eine zweite Abwärtswelle an, die im Vergleich zur ersten nicht ganz so steil verläuft. Es wird deutlich mehr über die Zeit als über den Preis korrigiert als noch Ende November.

Was passiert noch bis zum Jahresende?

Das am 5. Dezember bei 169 US-Dollar ausgebildete Tief wurde noch nicht wieder erreicht, ist aber zum Greifen nah. Es spricht viel dafür, dass es in den letzten Tagen des Jahres noch einmal angelaufen und möglicherweise auch unterschritten wird.

Da in der Zone zwischen 165 und 170 US-Dollar gleich drei relevante Zwischentiefs aus den Monaten September, Oktober und Dezember liegen, muss ein deutliches Abtauchen des Kurses unter das Niveau von 165 US-Dollar als kritisch angesehen werden. In diesem Fall könnte die Alibaba-Aktie auch im Januar zur Schwäche neigen und einen klassischen Fehlstart in das neue Jahr auf das Parkett legen.

Gelingt es den Käufern jedoch, die Aktie kurzfristig zu stabilisieren und anschließend erneut den Bereich von 190 US-Dollar anzusteuern und zu überwinden, könnte die Zukunft der Aktie bald wieder ähnlich rosig sein, wie es die Vergangenheit war.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.