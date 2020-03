Alibaba: Kaum zu glauben!

Alibaba hat nicht nur am Freitag mehr als fünf Prozent an der Börse gutgemacht, der chinesische Handelsriese ist zudem bislang einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Überschaubare 15 Prozent liegt die Alibaba-Aktie auf Monatssicht im Minus. Seit ihrem Jahrestief bei 132,00 Euro im vergangenen Juni hat der Konzern – kaum zu glauben – sogar 30 Prozent an Börsenwert zugelegt. Und es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



