Alibaba: Jahresendrallye voraus?

Liebe Leser,

in den US-Indizes könnte die Jahresendrallye womöglich etwas ausgeprägter verlaufen als bei den europäischen Pendants. Grund dafür wäre schlicht und ergreifend die allseits propagierte Übergewichtung von europäischen Märkten. Um nochmals gegen Ende des Jahres Gewinner in das Portfolio zu holen, könnte sich der Fokus von großen Investoren daher auf solide US-Einzelwerte richten, die ihre Trends zuletzt korrigierten. Dazu gehört beispielsweise auch die Alibaba-Aktie. Alibaba ist zwar ein chinesischer Konzern, aber Hauptbörsenplatz eben die New York Stock Exchange, womit man das Papier den US-Werten zurechnen kann.

Sorge könnte verfrüht sein

Trotz der fulminanten Ergebnisse per drittes Quartal 2017 konnte die Aktie sich zuletzt nur mäßig aus ihrer Konsolidierung befreien. Grund für die Schwäche könnte auch der Umstand gewesen sein, dass sich positive Erwartungen an das chinesische Wirtschaftswachstum im Anschluss an den 19. Nationalkongress etwas verringert haben sowie Konjunkturdaten per Oktober schwach ausfielen. Nichtdestotrotz bestätigen Ergebnisse auch anderer chinesischer Unternehmen, dass die Sorge womöglich zu verfrüht aufkommt.

Charttechnisch interessant

Charttechnisch unternimmt die Alibaba-Aktie derzeit den erneuten Versuch, aus der Konsolidierung auszubrechen. Schlusskurse über 192 US-Dollar je Aktie könnten den Ausbruch bestätigen und damit die Jahresendrallye endgültig starten lassen.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.