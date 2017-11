Alibaba: Jahresendrallye abgeblasen?

Liebe Leser,

der Mittwoch war für Technologiewerte kein besonders positiver Tag. Bereits am Dienstag konnte der NASDAQ-Index nicht mit dem breit gefassten S&P 500 Index mitziehen. Dieser schoss auf neuen Allzeithochs, nachdem bekannt geworden war, dass der Senat den Steuerreformvorschlag zur Abstimmung weitergeleitet hatte. Technologiewerte brachen am Mittwoch sodann deutlich ein. Doch was auffiel, ist die Tatsache, dass andere Branchen, wie etwa die Transportbranche in Form des Dow Jones Transportation Index oder der Sektor der Small Caps, im Gegenzug nach oben preschten. Hier fand also eine Art Umschichtung statt. Auch die Alibaba-Aktie war davon betroffen. Am härtesten traf es die Nvidia-Aktie. Doch die könnte im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Absturz zusätzlich belastet worden sein.

Umschichtung leiten Korrektur bei Tech-Werten ein

Die Umschichtung ist ein normaler Prozess, den wir in diesem Jahr bereits einige Male gesehen haben. Doch er bedeutet nicht, dass das Risiko generell höher ausfällt als zuvor. Der Technologiesektor gehörte in diesem Jahr zu den Sektoren, die am besten liefen. Für die Jahresendrallye dürften hier jedoch einige große Häuser womöglich zwecks Window-Dressing umgeschichtet haben. Der Katalysator dafür wäre Berichten zufolge womöglich die Rede von Jennet Yellen gewesen. Die FED-Präsidentin hat den geldpolitischen Kurs weiter bestätigt.

Aktie konsolidiert weiter

Nach dieser Umschichtungsphase notiert die Alibaba-Aktie erneut innerhalb der Konsolidierung, die seit bereits zwei Monaten nicht verlassen werden konnte, jedoch immer noch oberhalb des zuvor überwundenen Trendkanals. Kurse unterhalb von 172 US-Dollar je Aktie könnten den Wert zunächst in Richtung der nächsten horizontalen Widerstandszone drücken. Diese liegt in etwa bei 160 US-Dollar je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.