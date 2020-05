Alibaba: Jack Ma verlässt den Softbank-Vorstand

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Das japanische Technologieunternehmen SoftBank (WKN:891624) verliert den Mitbegründer von Alibaba (WKN:A117ME), Jack Ma, als Vorstandsmitglied.

Bei der Berichterstattung über das Geschäftsjahr, das am 31. März endete, sagte SoftBank, dass Ma nach dreizehn Jahren im Vorstand mit Wirkung vom 25. Juni 2020 zurücktreten wird. Der Rücktritt von Ma erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem er sich nach seinem Rückzug bei Alibaba im vergangenen Herbst, mehr auf seine philanthropischen Bemühungen konzentriert.

Damit endet auch eine lange Beziehung zwischen Ma und SoftBank-CEO Masayoshi Son. Im Jahr 2000 investierte Son 20 Millionen US-Dollar in Alibaba, bevor das Unternehmen zum führenden eCommerce-Unternehmen in China wurde. SoftBank hält immer noch seine Investition in Alibaba, die im Laufe der Jahre sehr an Wert gewonnen hat. Der Marktwert von Alibaba beläuft sich heute auf mehr als 570 Milliarden US-Dollar.

SoftBank ernennt drei neue Mitglieder für den Vorstand, darunter Yoshimitsu Goto, CFO der SoftBank-Gruppe, Lip-Bu Tan, CEO des Halbleiter-Software-Unternehmens Cadence Design Systems, und Yuko Kawamoto, Professorin an der Waseda Business School. Tan ist auch der Vorsitzende von Walden International, eines Risikokapitalunternehmens. Außerhalb von Ma plant SoftBank, die zehn anderen bestehenden Vorstandsmitglieder beizubehalten. Falls die Nominierten gewählt werden, wird der neu gebildete Vorstand aus dreizehn Mitgliedern bestehen.

Unabhängig davon kündigte die Tech-Aktie Pläne an, bis Ende März 2021 Aktien im Wert von 500 Milliarden Yen oder 4,7 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Das ist zusätzlich zu den 4,8 Milliarden US-Dollar in Aktien, die Softbank im März dieses Jahres zurückkaufen wollte. Das Unternehmen befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen über den Verkauf seines Anteils an T-Mobile an die Deutsche Telekom.

Dieser Artikel wurde von Donna Fuscaldo auf Englisch verfasst und am 18.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

