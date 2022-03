Alibaba, JD.com, Baozun & Co.: Meine 3 Fazits zu China-Aktien

Alibaba (WKN: A117ME), JD.com (WKN: A112ST) und Baozun (WKN: A14S55): Das sind drei China-Aktien, in die ich unter anderem investiert habe. Wichtig ist außerdem, dass chinesische Aktien nicht zwangsläufig repräsentativ für alle asiatischen Chancen sind. Das gilt es ebenfalls entsprechend zu verbuchen.

Allerdings kann ich nach einigen Jahren und einer zuletzt volatilen Phase drei Fazits zu meinen China-Aktien ziehen. Nicht alle sind negativ, zwei sogar neutral bis positiv. Aber trotzdem investiere ich hier nicht mehr.

Alibaba, JD.com & Baozun: China-Aktien enden mit einem Gewinn

Zunächst sogar ein positives Fazit zu meinen China-Aktien: Unterm Strich bin ich sogar im Plus. Selbst wenn die übrigen Aktien, die ich noch besitze, allesamt in die Wertlosigkeit fallen, so hätte ich unterm Strich eine Rendite eingefahren. Eine starke Performance bei JD.com gleicht unter anderem einen tiefen Fall bei Baozun aus.

Allerdings ist das auch das Ergebnis von einem Quäntchen Glück. Bei JD.com bin ich sehr, sehr gut ausgestiegen. Und zu einem Zeitpunkt, als der Markt das Risiko noch nicht derart gewürdigt hat. Aber auch Glück gehört dazu.

Alleine die Summe meiner China-Aktien und der Beteiligungen führt zu einem zumindest neutralen Zwischenfazit. Auch das ist entscheidend, weshalb ich überhaupt in die Aktien investiert habe.

Wirklich bemerkenswerte Chancen!

Ein zweites Fazit, das ich ebenfalls ziehen kann und sehr häufig gezogen habe, sind die vielversprechenden Chancen. Noch heute kann ich mit Blick auf Alibaba, JD.com oder auch andere China-Aktien sagen: Ich würde liebend gerne zu diesen günstigen Konditionen zuschlagen. Baozun ist eine Ausnahme, diese Investitionsthese ist für mich nicht aufgegangen.

Der chinesische Markt ist sehr adaptiv, was Tech-Trends angeht. E-Commerce, digitales Bezahlen und die Digitalisierung: Vieles kann langfristig noch eine Menge Potenzial besitzen. Zumindest die Märkte sind intakt in der Volkswirtschaft mit über einer Milliarde Verbrauchern.

Trotzdem setze ich eben nicht mehr auf China-Aktien. Das ist mein letztes Fazit für heute. Leider ein Negatives, das für mich jedoch ab sofort für alle Zeiten Bestand hat.

China-Aktien: Der Markt funktioniert nicht

Für China-Aktien wie Alibaba, JD.com, Baozun und sämtliche weitere gilt, dass der Markt eben nicht stimmt. Regulation und eine zunehmend autoritäre Politik, wenn es nach einigen Beobachtern geht, erschweren die Marktverhältnisse. Das ist für mich kein Umfeld, das Innovationen unterstützt. Zumindest nicht primär auf einer unternehmensorientierten Ebene ohne Kontrollmöglichkeiten des Staates.

Deshalb bleibe ich nicht investiert und bin noch immer mit einem Plus aus den Chancen herausgegangen. Aber auch deshalb sind alle verbleibenden Aktienpositionen zu einem sehr großen Teil im Minus. Das ist ein Gesamtmix, in den ich lieber nicht weiter investiere.

Der Artikel Alibaba, JD.com, Baozun & Co.: Meine 3 Fazits zu China-Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Alibaba und Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und JD.com.

Motley Fool Deutschland 2022