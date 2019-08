Alibaba, IQIYI, Zalando: 3 Kursraketen von morgen, über die schlaue Investoren heute nachdenken sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Wenn man als Investor Ausschau nach einer Kursrakete von morgen halten möchte, sollte man auf einige Dinge achten: Einerseits sollte die Aktie selbstverständlich einen soliden Megatrend bedienen, der noch lange, lange geritten werden kann und reichlich Wachstum mit sich bringt. Natürlich auch aus der Sicht des Aktienkurses.

Zum anderen sollten Investoren allerdings auch begutachten, wie eine Aktie momentan bewertet wird und ob hier überhaupt noch eine starke langjährige Performance möglich sein wird.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf die Aktien von Zalando (WKN: ZAL111), IQIYI (WKN: A2JGN8) und Alibaba (WKN: A117ME), von denen ich derzeit überzeugt bin, dass ein solcher Mix hier grundsätzlich stimmen könnte. Sowie natürlich auch auf das Wieso.

Zalando mit E-Commerce-Trend

Eine erste Aktie, die langfristig womöglich noch einen interessanten Trend wird reiten können, ist die von Zalando. Auch im Bekleidungsmarkt macht sich allmählich schließlich der E-Commerce breit und Zalando könnte hierbei ein interessanter Name sein, der führend vorweggehen könnte.

Momentan wird Zalando nämlich als Europas größter Onlinemodehändler bezeichnet, was durchaus eine spannende Ausgangslage sein dürfte. Aufgrund des bisher Erreichten stellt das wohl sicher, dass es andere Konkurrenten eher schwer haben werden, mit den logistischen Prozessen der Deutschen mitzuziehen und ein ähnlich starkes Netz mit einem ähnlich starken Namen aufzubauen.

Zalando wächst hierbei durchaus mit interessanten Wachstumsraten. Alleine im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres stiegen beispielsweise die Umsätze um über 20 % im Jahresvergleich, das Bruttowarenvolumen stieg sogar um mehr als 23 % auf über 2 Mrd. Euro. Definitiv spannende Zahlen.

Wichtig in diesem Kontext: Auch die Site-Visits nahmen in diesem Zeitraum sogar um beachtliche 34,3 % zu, was ein Indikator dafür sein könnte, dass sich die Zalando-Website immer weiter in den Köpfen der Verbraucher etabliert. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von rund 10,5 Mrd. Euro ist der E-Commerce-Akteur eher noch ein mittelgroßes Unternehmen, was langfristig natürlich eine interessante Ausgangslage für weitere rasante Kursentwicklungen sein könnte.

IQIYI mit Streaming-Trend

Eine zweite Aktie, die einen definitiv beeindruckenden Megatrend unserer Zeit bedient, ist IQIYI. Falls dir dieser Name allerdings noch nichts sagt, macht das absolut nichts. Hierbei handelt es sich um einen asiatischen Streaming-Anbieter, der mit brisanten Zahlen auf sich aufmerksam machen kann.

IQIYI ist nämlich ebenfalls momentan auf Wachstumskurs. Gegenwärtig kann das Unternehmen bereits auf über 100 Millionen User blicken, was ein sehr starkes Netzwerk darstellt. Die Asiaten verfügen hierbei jedoch über verschiedene Geschäftsmodelle. Einerseits sind Premiummitgliedschaften gegen Entgelt möglich, andererseits jedoch auch Gratis-Streaming mit Werbung, was das Fundament auf mehr als eine Säule stellt und die Eintrittsbarriere für potenzielle Kunden nicht ganz so hoch werden lässt.

Mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 13,5 Mrd. US-Dollar ist dieses chinesische Unternehmen bislang jedoch eher ein kleinerer Akteur im Streaming-Markt, zumindest gemessen an der Bewertung. Ob das gerechtfertigt ist? Vielleicht ein Ansatzpunkt, über den man als Wachstumsinvestor mal nachdenken sollte.

Alibaba als gewaltige E-Commerce- und Cloud-Rakete

Ein bedeutend größerer Internetkonzern ist hingegen aktuell Alibaba. Mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von rund 414 Mrd. Euro können einem durchaus die Wörter gewaltig oder Mega in den Kopf kommen. Allerdings denke ich, dass auch dieser chinesische Konzern durchaus eine Kursrakete von morgen sein könnte.

Alibaba verfügt nämlich ebenfalls über spannende Zahlen, die es in sich haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung entspricht so beispielsweise lediglich der Hälfte derer von Amazon, was wirklich bemerkenswert ist. Beide E-Commerce-Akteure sind in ihren jeweiligen Breitengeraden nämlich führend, beide zudem stark in der Cloud aktiv, was einen Vergleich zulassen dürfte.

Zudem dürfte Alibaba, selbst wenn die internationale Expansion noch auf sich warten ließe, auch im heimischen Markt noch viele Chancen besitzen. Das Umsatzwachstum der vergangenen zwei Quartale belief sich weiterhin auf über 40 % im Jahresvergleich. Cloud und E-Commerce dürften ebenfalls noch in den kommenden drei, vier, fünf Jahren im Gesamtmarkt China im sehr souveränen zweistelligen Prozentbereich wachsen.

Alibaba dürfte daher gewiss auch noch den Megatrend des E-Commerce und der Cloud im Reich der Mitte weiter reiten können. Doch ob die aktuelle Marktkapitalisierung hier diese Chance widerspiegelt, kann speziell im Vergleich mit den westlichen Pendants durchaus auch mal kritisch hinterfragt werden.

Die Kursraketen von morgen?

Sowohl Zalando als auch IQIYI als auch Alibaba besitzen daher definitiv gewaltige Megatrends, die hier noch zu einem Wachstum des operativen Zahlenwerks führen dürften. Ob die aktuelle Bewertung jedoch noch Raum für weitere raketenhafte Kurssprünge liefert, darüber lässt sich natürlich streiten.

Hier einmal drüber nachzudenken, könnte jedoch die eine oder andere Chance offenbaren sowie vielleicht deinem Portfolio einen Renditekick bescheren.

