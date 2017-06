Alibaba: Hohe Kosten drücken das Ergebnis je Aktie (Teil 6)

Lieber Leser,

obwohl Alibaba zuletzt in allen Segmenten stark steigende Umsätze verzeichnet hat, ist das Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Es wurde ein Gewinn von 0,63 US-Dollar verzeichnet, die Einschätzung lag jedoch bei 0,65 US-Dollar. Es zeigt, dass man mit geringeren Kosten gerechnet hatte. Der Kostenfaktor stellt wie auch bei Amazon eine wesentliche Größe im Rahmen der Profitabilität dar.

Besonders im e-Commerce Segment werden weiterhin steigende Lieferkosten erwartet. Wie ich bereits dargelegt habe, verlangsamt sich derzeit das Umsatzwachstum in den Ballungsgebieten. Sollte man sich demnächst stark auf ländliche Regionen fokussieren, würde das ebenso mit höheren Lieferkosten und einer geringeren Profitabilität einhergehen.

Alibaba versucht derweil die zu erwartenden, langfristigen Kosten durch Investitionen in die Logistik-Infrastruktur zu kompensieren. Zuletzt durch die Installation von Artificial Intelligence Systemen in den bereits vorhandenen Lieferwagen. Diese sollen Effizienzsteigerungen bewerkstelligen und somit Einsparung in Höhe von jährlich 1,5 Mrd. US-Dollar sichern. Die operativen Kosten würden damit aller Voraussicht nach um 20 % gedrückt.

Auch die anderen Segmente verzeichnen hohe Kosten, denn die gewollte Diversifikation in die Segmente Cloud-Computing oder Digital-Media erfordert ebenso Investitionen. Insgesamt verzeichnete Alibaba per letztem Geschäftsquartal um 61,5 % höhere Umsatzkosten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Anstieg ging größtenteils auf das Segment Digital-Media zurück. Alibabas Forschung & Entwicklung verzeichnete Ausgaben in Höhe von 657 Mio. US-Dollar. Das sind 12 % der gesamten Umsätze.



Ein Beitrag von Rami Jagerali.