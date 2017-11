Alibaba: Hier dabei zu sein bereitet große Freude!

Liebe Leser,

Alibaba konnte den Kursausbruch auf über 150 Euro locker verteidigen. Chartanalysten sehen trotz eines Kursrücksetzers auf 153 Euro die charttechnische Aufwärtsbewegung als „verteidigt“ an und meinen, es könne bald in Richtung neuer Tops nach oben gehen. Nun befindet sich der Aktienkurs ohnehin in einem langfristig angelegten Aufwärtstrend und gibt ein hervorragendes Bild ab. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es zuletzt nicht zu vermelden. Fundamental orientierte Analysten üben sich weiterhin in Zurückhaltung und geben kaum fundierte Empfehlungen oder Einschätzungen zu dem chinesischen Unternehmen ab.

Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie erst am 7. November ihr aktuelles Allzeithoch bei 162,75 Euro markiert hatte. Sollte es gelingen, diese Marke zurückzuerobern und sogar zu überwinden, könnte es schnell in Richtung 200 Euro gehen. Hürden sind bis dorthin keine in Sicht. Zudem steigen die Kurse entlang einer seit Sommer konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden nach oben.

Technische Analysten: Eindeutiger Aufwärtstrend

Technische Analysten sind und bleiben ohnehin der Meinung, die Aktie sei in einem Aufwärtstrend. Einziger Wermutstropfen: Der GD20 als Signal für die kurzfristige Trendbewegung ist zuletzt unterkreuzt worden, scheint nach dem heutigen Tagesgewinn aber bereits wieder überwunden werden zu können. Mittel- und langfristig ist der Aufwärtstrend dagegen absolut intakt. Der Vorsprung auf die langfristig bedeutende 200-Tage-Linie beträgt über 20 %. Es dürfte weiter aufwärts gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.