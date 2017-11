Alibaba: Hier bieten sich weiterhin große Chancen!

Liebe Leser,

Alibaba konnte in den zurückliegenden Handelstagen den starken Trend der vergangenen Wochen bestätigen. Die Aktie ist zum Ende der letzten Woche zwar minimal gefallen, dennoch wurden die Unterstützungen bestätigt. Das bedeutet, die Aktie hangelt sich entlang einer Aufwärtstrendgeraden entlang in Richtung 200 Euro, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Unter dem Strich haben Investoren damit Chancen auf ein Kursplus von 25 %. Im Einzelnen: Die Aktie verlor am Freitag zwar fast 1 %. Dabei wurden die Grenzen bei 160 Euro jedoch verteidigt. Die Unterstützung in dieser Höhe ist ein gutes Zeichen im laufenden langfristigen Chartbild, so die Auffassung der Spezialisten.

Die Aktie ist zudem ohnehin in mehreren Etappen gestiegen. Seit dem Sommer hat die Aktie Unterstützungen auf verschiedenen Zwischenstufen aufgebaut. Dazu zählen die Haltezonen bei 160 Euro, bei 150 Euro und die darunter liegende runde Marke von 140 Euro. Demnach ist der Aufwärtstrend bestens geschützt. Das Allzeithoch verläuft aktuell bei 162,75 Euro. Dieser Kurs wurde am 7. November 2017 erreicht. Angesichts eines Gewinns von etwa 3 % innerhalb von zwei Wochen und +9 % binnen vier Wochen könnte es auch recht schnell gehen, dieses Top zu überwinden.

Wirtschaftliche Analysten ohne Meinung

Die fundamental orientierten Analysten halten sich weiterhin mit Einschätzungen zurück, sodass von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten sind. Daher sind die weiteren Aussichten vor allem aus charttechnischer Sicht zu beurteilen.

Technische Analysten verorten die Aktie im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind in allen Zeithorizonten nach oben gedreht. Daher ist der Aufwärtstrend auch breit genug. Ein Abstand von mehr als 20 % zur 200-Tage-Linie signalisiert zudem einen starken Hausse-Modus. Hier liegt ein deutliches Kaufsignal vor! Erst bei Kursen von 125,69 Euro wäre wieder ein Abwärtstrend zu vermuten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.