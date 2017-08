Alibaba: Hedgefonds pumpen aktuell mächtig Geld in Chinas Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie hat in diesem Jahr eine beeindruckende Aufwärtsrallye von rund 75 % aufs Börsenparkett gelegt. An dieser Entwicklung dürften auch US-amerikanische Hedgefonds ihren Anteil haben. Denn sie haben speziell im 2. Quartal massiv in die Wertpapiere des Unternehmens investiert.

Mehr als eine 1 Milliarde Dollar investiert

Den Anfang machte der bekannte Fonds Third Point, dem Daniel Loeb vorsteht. Third Point erwarb 4,5 Mio. Alibaba-Aktien, die rund 650 Mio. Dollar kosteten. Sein Kollege David Tepper (Appaloosa) investierte einen ähnlich hohen Betrag. Seine 3,69 Mio. Anteilsscheine kosteten in Summe 520 Mio. Dollar.

Der chinesische Internet-Gigant ist natürlich in den USA spätestens seit dem dortigen Börsengang bestens bekannt. Hintergrund der jüngsten Investorenbooms könnte aber ein USA-Besuch des Alibaba-CEO Jack Ma gewesen sein.

Alibaba wandelt sich zum Global Player

Im Zuge dieser Reise äußerte Ma in einer Rede, dass Alibaba gerade für kleinere und mittelständische US-Unternehmen einen idealen Marktzugang nach China biete. Zuvor hatte Ma erfolgreich die Hotelkette Marriott umgarnt. Seine Plattform vermittelt seine Nutzer, die sich auf Auslandsreise begeben, nun gezielt an Marriott weiter.

Offensichtlich kommt die Veränderung in der strategischen Ausrichtung sehr gut bei Investoren an. Statt sich alleine auf den asiatischen Markt zu konzentrieren, entwickelt sich Alibaba dadurch zum wirklichen Global Player mit enormen Wachstumspotenzial.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 21 22 2 0 0

Konsenserwartungen Ergebnis/Aktie

2016/17 2017/18e 2018/19e 23,44 RMB 30,98 RMB 41,31 RMB

Konsenserwartungen Umsatz

2016/17 2017/18e 2018/19e 158,27 Mrd. RMB 231,22 Mrd. RMB 306,89 Mrd. RMB

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Mark de Groot.