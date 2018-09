Alibaba Group Holding: Das Unternehmen setzt auf KI – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Bei Alibaba dreht sich nicht alles um das Thema Online-Handel. Auf der Cloud Computing Conference in China hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man in Zukunft an der Entwicklung von Quantenprozessoren arbeiten will, um KI-Anwendungen weiter voranzutreiben. Der Bereich KI könnte einer der Zukunftsbereiche weltweit werden. Bisher hatte Alibaba noch keine eigene Produktion von Chips geplant. Ein neues Tochterunternehmen wird deshalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.