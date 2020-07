Alibaba Group Holding Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

In Zeiten der Corona-Pandemie gewinnt der weltweite Onlinehandel noch einmal an Fahrt. Da die Leute in ihren Häusern blieben und stationäre Geschäfte geschlossen wurden, stiegen die Online-Bestellungen sprunghaft an. Davon profitierte Alibaba in seinem 4. Quartal und steigerte den Umsatz um 22% auf 16,14 Mrd $. Auf der anderen Seite kämpft Alibaba mit Gewinneinbrüchen. Das operative Ergebnis brach um 19% ein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



