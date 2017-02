Alibaba Group (BABA): Neue Kaufsignale!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Rückblick: Nach äußerst positiven Zahlen des chinesischen Internetriesen Alibaba Group (ISIN: US01609W1027) gab es für die Kurse in den letzten Tagen kein Halten mehr. Der Trendwechsel in der Aktie, welcher sich bereits den gesamten Januar über abgezeichnet hat, setzte sich somit weiter fort. Es scheint ganz so, als würden einige der großen chinesischen IT-Konzerne langsam wieder in den Fokus der Bullen kommen.

Meinung: Die aktuelle Konsolidierung, welche sich nach dem soliden Kursanstieg im Januar ausbildet, ähnelt der von August 2016 sehr stark. Auch damals konsolidierten die Kurse einige Zeit, bis sie nach dem Ausbruch aus der Konsolidierungsformation einen weiteren Impuls nach oben erlebten. Dies könnte nun erneut geschehen und so warten wir geduldig auf den Breakout.

