Alibaba Group (BABA): Endlich positive Impulse!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Rückblick: Im Herbst des vorigen Jahres hatte die Aktie des chinesischen Internetriesen (ISIN: US01609W1027) noch so ihre Probleme. Die Kurse tendierten in einem klaren Abwärtstrend Richtung Süden. Erst im Januar konnte der Ausbruch nach oben gestartet werden. Mittlerweile hat sich daraus ein Aufwärtstrend gebildet. Aktuell konsolidieren die Kurse in eine Spanne zwischen 100 und 105 US-Dollar.

Meinung: Gerade diese Spanne ist derzeit aus tradingtechnischer Sicht absolut interessant. Sollten wir nach unten wegbrechen, was derzeit eher weniger wahrscheinlich erscheint, wäre das Setup in Alibaba defnitiv vom Tisch. Brechen wir hingegen nach oben aus, würde sich der Trend mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter fortsetzen.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.