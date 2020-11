Alibaba Group Aktie: Deshalb wurde der Börsengang der Ant Group abgelehnt!

Der Börsengang der im Besitz der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) befindlichen Ant Group könnte von Peking aufgrund seiner “Abneigung, Unternehmern aus der Bahn zu werfen”, wie Duncan Clark, Autor des Buches “Alibaba: The House that Jack Ma Built”, gegenüber der Financial Times erklärte, abgelehnt worden sein.

Chinas Fintech-Ambitionen

Finanzielle Stabilität, eine Hauptpolitik von Chinas Präsident Xi Jinping, steht inmitten der aufkommenden Rivalität ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung