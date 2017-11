Alibaba Group: Aktie schwächelt zu Wochenbeginn – wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

die Alibaba Group ist in Deutschland mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Chartanalysten sehen darin aber noch keine klaren Zeichen für die Aktie. Übergeordnet jedoch dürfte der Aufwärtstrend intakt sein. Die Kurse sind zumindest seit Sommer an einer Aufwärtstrendgeraden entlang kräftig nach oben geklettert und haben damit eine attraktive und starke Unterstützung aufgebaut. Auch in Höhe von 150 Euro sollte sich eine Haltezone finden, da der Kurs hier im Herbst etwas aufgehalten wurde.

Fundamental ausgerichtete Analysten sehen weiterhin davon ab, Empfehlungen für oder gegen den Kauf der Aktie abzugeben. Offensichtlich sind die verfügbaren Bilanzdaten nicht aussagekräftig genug. So bleibt das Urteil der Chartanalysten: Bei 162,75 Euro befindet sich das Allzeithoch vom 7. November 2017. Bis dahin fehlt nicht viel – und darüber wartet ein Durchmarsch bis zu 200 Euro.

Technische Analysten: Aufwärtstrend lebt!

Nach Meinung technischer Analysten ist die Aktie ohnehin im starken Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen aufwärts gedreht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf mehr als 20 %. Es dürfte aus dieser Sicht weiter aufwärts gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.