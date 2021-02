Alibaba-Group-Aktie: Die Zahlen übersteigen die Erwartungen!

Die Alibaba-Group-Aktie lieferte in den vergangen drei Monaten eine eher schwache Performance – ein Minus von knapp 17 Prozent an der Kurstafel. Die Quartalszahlen des chinesischen Tech-Unternehmens übertreffen am Dienstag jedoch die Erwartungen: Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2020 verglichen mit dem Vorjahr um 37 Prozent auf 33,88 Milliarden US-Dollar und der Gewinn pro Aktie um 21 Prozent auf 3,38 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



