Alibaba Group-Aktie: Was Sie jetzt wissen müssen!

Obwohl dem Google-Unternehmen Alphabet die Möglichkeit in China Geschäfte zu machen größtenteils verwehrt wird, will das Unternehmen auf diesem riesigen Markt mitmischen. Alphabet nimmt 550 Millionen US-Dollar in die Hand, um sich am chinesischen Online-Händler JD.com zu beteiligen. Die Suchmaschine Google wird von der chinesischen Regierung größtenteils gesperrt.

Aktuelle Einschätzung des Marktes: Will Google den Platzhirsch angreifen?

Alibaba hält derzeit rund 50 ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.