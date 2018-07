Alibaba Group Aktie: Mit Siemens soll das IoT erobert werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In Zusammenarbeit mit Siemens will Alibaba künftig das Geschäft rund um das Internet der Dinge (IoT) auf dem chinesischen Markt ankurbeln. Das gaben die beiden Unternehmen diese Woche im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen Premierminister Li Keqiang bekannt. Schon im nächsten Jahr soll das IoT-Betriebssystem Mindsphere von Siemens in der Alibaba-Cloud zur Verfügung stehen. Langfristig sollen sowohl Siemens

Ein Beitrag von Robert Sasse.