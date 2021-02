Alibaba-Group-Aktie: Jetzt wird es wichtig!

Wohin führt der Weg der Alibaba-Aktie? In den vergangenen Wochen zeigten sich widersprüchliche Tendenzen, die sich im Kurs widerspiegeln. Insbesondere das rauer werdende Marktumfeld, in dem Alibaba operiert, lässt Analysten derzeit vorsichtiger in die Zukunft blicken.

Positiver Start in die Handelswoche

Der Start in die neue Handelswoche hätte für Alibaba-Aktionäre kaum besser laufen können. Schon in den Morgenstunden zeigte sich der Titel klar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung