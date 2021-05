Alibaba Group-Aktie: Befreit sich der Riese von der Vergangenheit?

Es wird erwartet, dass die Alibaba Group ihr bestes Umsatzwachstum seit drei Jahren vorweisen kann, wenn der chinesische E-Commerce-Riese die Ergebnisse für sein viertes Geschäftsquartal vorlegt. Der Alibaba Ergebnisbericht kommt am frühen Donnerstag. Die Alibaba-Aktie war in den letzten Marktbewegungen rückläufig. Analysten erwarten, dass der Umsatz in dem am 31. März beendeten Quartal um 72 % auf 27,8 Mrd. USD ansteigen wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!