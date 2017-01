Alibaba – Gelingt endlich der finale Durchbruch?

Lieber Leser,

der chinesische Internetriese Alibaba aus Hangzhou, der allgemeinhin als einer der gefährlichsten Konkurrenten zum US-Konzern Amazon gilt, hat jüngst Zahlen für das 4. Quartal 2016 veröffentlicht. Der Umsatz im „Weihnachtsquartal“ entwickelte sich prächtig und stieg um sage und schreibe 54 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Davon blieben unter dem Strich 2,4 Milliarden Euro an Gewinn hängen, was einem Plus von 36 Prozent entspricht.

Dem Amazon-Klon geht es also hervorragend. Entsprechend sind viele Analysten weiter positiv für Alibaba gestimmt. Das Unternehmen wird wohl auch in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs bleiben und weiter dicke Gewinne in Milliarden-Höhe kassieren.

Doch bei der Aktie spiegelt sich die positive Grundstimmung rund um Alibaba nicht so richtig wider. In Euro gesehen, steht der Kurs seit Jahresanfang zwar gute 15 Prozent im Plus und auch der Aufwärtstrend seit Anfang 2016 scheint intakt. Doch mit Blick auf den Chartverlauf seit dem Börsengang im Herbst 2014 steht hier schon bald eine sehr wichtige charttechnische Entscheidung an.

Nur noch knapp 3 Prozent und die Aktie erreicht wieder das Niveau aus dem September 2016, als Anleger sich mit einer scharfen Korrektur anfreunden mussten. Zusätzlich verläuft auf dem Niveau von ca. 98 EUR ein sehr wichtiger Widerstand, der sich durch die Hochs aus dem November 2014 und dem September 2016 definiert. Es ist klar, dass sich die Bullen hier keinerlei Schwäche erlauben dürfen.

Um die bullische Tendenz auch in den nächsten Wochen aufrechterhalten zu können, sollte die Marke von 100 EUR schnellstmöglich erreicht werden. Nur so sind direkt weitere Kurssteigerungen möglich. Auf der anderen Seite sollten Aktionäre jedoch einen Verkauf in Erwägung ziehen, sobald sich andeutet, dass sich die 98 EUR wieder als Hürde herausstellen. In diesem Fall würde ein erneuter Rutsch unter 85 EUR drohen.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse