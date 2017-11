Alibaba: Geht der Aufwärtsmarsch weiter?

Liebe Leser,

Alibaba musste zum Ende der letzten Woche einen kleineren Kursabschlag hinnehmen. Dennoch sind die charttechnischen Experten bei dieser Aktie unverändert der Meinung, der Kurs könne Richtung 200 Euro steigen und damit ein Plus von annähernd 30 % realisieren. Konkret: Die Kurse kippten um wenige Cent oder 0,4 % nach unten. Damit notiert Alibaba mittlerweile etwa gut 3 % unter dem derzeitigen Allzeithoch bei 162,45 Euro. Diesen Kurs hatte Alibaba am 7. November 2017 erreicht und damit aus charttechnischer Sicht eine wichtige Marke in einem langfristigen(!) Prozess gesetzt. Die Aktie steigt ohnehin entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben.

Jeder Rücksetzer ist die Gelegenheit, diese Trendgerade erneut zu bestätigen. So wurden zuletzt auch Unterstützungen in Höhe von 150 Euro kreiert, die jetzt helfen könnten. Wird das Allzeithoch erneut überwunden, erwarten Chartanalysten ein neues Hoch bis zu 200 Euro, da keine Widerstände mehr sichtbar seien. Deshalb ist die Aktie charttechnisch gut aufgestellt. Wirtschaftsexperten aus Bankhäusern halten sich weiterhin mit Empfehlungen zurück.

Technische Analysten: Diese Aktie ist im Aufwärtstrend!

Technische Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind nun auch für den GD20 wieder aufwärts gedreht worden. Damit ist der Aufwärtstrend in allen Zeitdimensionen gültig. Hier liegt also ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.