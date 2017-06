Alibaba: Fundamentale Analyse (Teil 8)

Lieber Leser,

nachdem wir nun einiges über Alibaba kennen gelernt haben, sollten wir nun auch einen Blick in die fundamentale Bewertung werfen. Der Enterprise Value, also der Unternehmenswert von Alibaba, wird derzeit auf 305,1 Mrd. US-Dollar beziffert. Im Vergleich zu den weltweit größten Peers Amazon und Facebook hat Alibaba das Nachsehen. Amazons Wert wird derzeit auf knapp über 467 Mrd. US-Dollar geschätzt, während der Wert von Facebook fast 413 Mrd. US-Dollar beträgt.

Der Gewinn je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr betrug 2,6 US-Dollar. Die gesamten Umsätze betrugen 23,3 Mrd. US-Dollar, was einen Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Für das aktuelle Jahr wird bereits ein Gewinn je Aktie von 4,4 US-Dollar erwartet und ein Umsatz von 40,3 Mrd. US-Dollar.

Das aktuelle erwartete 2017e KGV beträgt 30,3, was ein wenig zu hoch erscheint. Auch gegenüber dem Branchenmedian von 16,08. Ein historisches KGV lässt sich aufgrund der jungen Historie der Aktie nicht berechnen. Da wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wachstumswert vor uns haben, macht eine Bewertung mittels KGV wenig Sinn. Legen wir die PEG-Ratio als das KGV-Wachstum-Verhältnis zu Grunde, erhalten wir im Vergleich zum Branchenmedian von 2,02, einen passablen Wert in Höhe von 0,55. Auch hier wirkt sich wohl oder übel die junge Historie auf die Zuverlässigkeit der Aussage aus.

Fazit

Meiner Meinung nach bleibt die Alibaba Aktie weiterhin ein interessanter Wachstumswert. Die aktuelle Delle in der chinesischen Wirtschaft hat die Aktie im Anschluss an den IPO korrigieren lassen. Doch Alibaba scheint nun den Bogen hinzukriegen und ist dem Status, das „Amazon Chinas“ zu werden, im vergangenen Jahr deutlich nähergekommen. Schaue ich mir die Kursentwicklung der Amazon-Aktie an, so sehe ich deutlich Nachholpotential für die Alibaba-Aktie.

Einige Baustellen wird es sicherlich weiterhin geben und besonders kritisch ist die Abhängigkeit vom e-Commerce Segment. Schnurstracks nach oben wird es daher womöglich auch bei Alibaba nicht gehen. Doch die langfristigen Aussichten sind aus meiner Sicht durchwegs positiv, weshalb der aktuelle Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit noch am Anfang eines langfristigen Aufwärtstrends steht.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.