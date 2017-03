Alibaba: Fehlausbruch mit Folgen oder neue Trading-Chance?

Mit unserer Einschätzung im Express-Service vom 13. März lagen wir leider um einige Cent daneben; auch das passiert mal. Wir hatten im Express-Service geschrieben, dass wir einen Einstiegskurs als Schlusskurs über 105,00 USD sehen und der Schlusskurs an der NYSE lautete 105,18 USD. Am 14.03. ging es zwar wieder steil nach oben, aber der Kurs gab dann wieder nach und landete im Bereich um 104,00 USD. Diese Fehleinschätzung um 0,18 US-Cent ist im Moment aber noch kein Beinbruch, denn der Aufwärtstrend seit Mitte Januar ist damit noch voll intakt und die Umsätze bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Alles, was oberhalb von 104,00 Dollar liegt, ist auch noch über dem Widerstand, der sich seit Januar in dieser Höhe gebildet hatte.

Charttechnisch betrachtet sehen wir im Moment keinen Grund, warum das Jahreshoch bei 109,36 USD nicht angegriffen werden sollte. Die Einschränkung für diesen Optimismus würde ein weiterer Kursrutsch nach unten bedeuten. Eine erste Stütze würde es danach bei etwa 103,00 Dollar geben, die auf eine weitere Seitwärtsbewegung mit Chancen schließen lassen könnte und sollte es bis etwa 100,00 Dollar nach unten gehen, müssen wir auf den Kursanstieg wohl noch etwas warten, denn dann hat es sich am 13. März eindeutig um einen Fehlausbruch gehandelt. Wo wir den nächsten Einstiegskurs sehen haben und welches Hebel-Produkt wir für Trader mit „Zockermentalität“ vorschlagen

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.