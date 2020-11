Alibaba: Es wurde viel Porzellan zerschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Die jüngsten Entwicklungen bei der Alibaba-Aktie haben den Anlegern nicht geschmeckt. Sie wenden sich in Scharen ab. Das Handelsvolumen ist deutlich gestiegen und es herrscht mal wieder eine „Rette-sich-wer-kann-Stimmung“ vor, die eher an den bevorstehenden Weltuntergang als nur an die Absage eines Börsengangs erinnert.

Der Kurs ist nach seinem neuen Allzeithoch vom 27. Oktober bei 319,32 US-Dollar in eine Abwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung