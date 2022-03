Alibaba: Das Engagement in Russland verdient einen genaueren Blick

Wichtige Punkte

Alibaba bedient Russland über seinen grenzüberschreitenden Marktplatz AliExpress und ein Joint Venture namens AliExpress Russia.

AliExpress Russland hat 35 Millionen monatlich aktive Nutzer und wollte ursprünglich dieses Jahr an die Börse gehen.

Die russischen Geschäfte von Alibaba machen zwar keinen großen Teil des Umsatzes aus, aber sie sind ein wichtiger Bestandteil der Expansion in Übersee.

Als Chinas größtes Unternehmen für E-Commerce und Cloud-Infrastrukturplattformen wird Alibaba (WKN:A117ME 5,14 % ) nicht oft mit anderen Ländern in Verbindung gebracht. Doch 301 Millionen der jährlich 1,28 Milliarden aktiven Kunden von Alibaba befanden sich im letzten Quartal außerhalb Chinas, und die Einnahmen aus dem internationalen Handel machten fast 7 % des Umsatzes aus.

Alibaba bedient andere Länder hauptsächlich über AliExpress (ein grenzüberschreitender Marktplatz, der chinesischen Händlern hilft, Käufer im Ausland zu erreichen), den südostasiatischen Marktplatz Lazada und den türkischen Marktplatz Trendyol. Dieses Übersee-Segment ist durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine stark betroffen, da beide Länder wichtige Märkte für AliExpress sind.

Wie sehr ist AliExpress auf Russland und die Ukraine angewiesen?

Alibaba nennt Russland, die Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich und Brasilien als die wichtigsten Märkte für AliExpress. Der größte Markt ist seit 2013 Russland, und das russische Geschäft wuchs so stark, dass das Unternehmen 2019 ein neues Joint Venture, AliExpress Russia, mit drei russischen Investoren gründete.

Nach der Dekonsolidierung stufte Alibaba AliExpress Russland als Investition ein und nicht mehr als Teil des internationalen Handelsgeschäfts. Das grenzüberschreitende Geschäft von AliExpress in China, das nach wie vor Produkte an russische Kunden liefert, bleibt jedoch Teil des internationalen Handelssegments.

AliExpress Russland behauptet, im Jahr 2021 mit 35 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAUs) die meistbesuchte E-Commerce-Website und die am häufigsten heruntergeladene Shopping-App in Russland zu sein. AliExpress kontrolliert derzeit etwa 10 % des russischen E-Commerce-Marktes und plant, seinen Anteil bis 2025 auf etwa 20 % zu verdoppeln.

Im Jahr 2020 sagte AliExpress Russland voraus, dass es seinen Umsatz bis 2022 oder 2023 auf 10 Milliarden US-Dollar steigern und 50 Millionen Kunden bedienen könnte. Im Oktober letzten Jahres gab AliExpress bekannt, dass das Bruttowarenvolumen (GMV), also der Wert aller auf der Plattform verkauften Produkte, im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 133,3 Milliarden Rubel (damals 1,86 Milliarden US-Dollar) gestiegen ist.

AliExpress Russland hatte geplant, im Jahr 2022 frisches Kapital durch einen Börsengang zu beschaffen. Die jüngsten Wirtschaftssanktionen gegen Russland (von denen alle drei russischen Investoren des Joint Ventures betroffen sind), der Verfall des Rubels und die Schließung der Moskauer Börse haben diese Pläne jedoch wahrscheinlich zunichte gemacht.

Im Moment führt AliExpress Russland noch Bestellungen aus, da das chinesische Geschäft von AliExpress weiterhin grenzüberschreitende Sendungen nach Russland ausführt. Allerdings könnte eine weitere Runde von Sekundärsanktionen gegen AliExpress in seinen anderen Märkten verhängt werden, weil es weiterhin in Russland tätig ist.

Die Ukraine war in den letzten Jahren auch einer der am schnellsten wachsenden Märkte von AliExpress. Laut SimilarWeb war AliExpress Anfang 2022 die am fünftmeisten besuchte E-Commerce-Website des Landes, aber mit der Eskalation des Krieges wird AliExpress diesen vielversprechenden Markt wahrscheinlich aufgeben müssen.

Wie wird sich dieser Konflikt auf Alibaba auswirken?

Alibaba gibt nicht bekannt, wie viel Umsatz das Unternehmen in Russland und der Ukraine macht. Angesichts der Größe des gesamten internationalen Geschäftsbereichs von Alibaba und der vorherigen Dekonsolidierung von AliExpress Russland als Investition können wir davon ausgehen, dass die beiden Länder weniger als 1 % bis 2 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Der Baird-Analyst Colin Sebastian bezeichnete das Engagement von Alibabain Russland und der Ukraine kürzlich als „recht bescheiden“ und merkte an, dass AliExpress Russland – an dem das Unternehmen nur eine Minderheitsbeteiligung hält – immer noch eine „kleine Investition“ sei.

Dennoch wächst das internationale Handelsgeschäft von Alibaba immer noch viel schneller als die inländischen Marktplätze, die mit hartem makroökonomischem und wettbewerbsbedingtem Gegenwind zu kämpfen haben. Lazada kämpft auch weiterhin gegen Shopee von Sea Limited in Südostasien, das das Unternehmen in den letzten Jahren als führenden E-Commerce-Marktplatz der Region abgelöst hat.

Russland und die Ukraine könnten die Lücke zwischen China und den europäischen Märkten von AliExpress geschlossen haben. Das Wachstum des Unternehmens hätte auch weitere osteuropäische Märkte in sein E-Commerce-Ökosystem einbinden können. Der plötzliche Einsturz dieser Brücke wird das Wachstum des internationalen Geschäfts erschweren und das Unternehmen dazu zwingen, seine langfristigen Erwartungen an den russischen und europäischen Markt neu zu definieren.

Wie geht es mit AliExpress Russland weiter?

Alibaba kann es sich wahrscheinlich leisten, sich sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine zurückzuziehen, ohne sein internationales Geschäft ernsthaft zu schädigen. Aber wie DiDi Global wird es wahrscheinlich weiterhin in Russland tätig sein, um den PR-Effekt gegen chinesische Unternehmen, die das Land verlassen haben, zu vermeiden.

Vorerst wird sich Alibaba wahrscheinlich über Russland und die Ukraine ausschweigen, weiter in andere Märkte expandieren und sich auf die Stärkung seiner Kerngeschäfte E-Commerce und Cloud in China konzentrieren. Dennoch sollten Investoren das Russlandgeschäft genau im Auge behalten und beobachten, wie sich der anhaltende Konflikt und die Sanktionen auf das internationale Geschäft und die Investitionen des Unternehmens auswirken.

Der Artikel Alibaba: Das Engagement in Russland verdient einen genaueren Blick ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 23.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2022