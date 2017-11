Alibaba: Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen, trotz erneut fulminanter Quartalsergebnisse, leicht belastet. Der Grund dafür liegt allerdings weniger in unternehmensspezifischen Gegebenheiten, sondern auf der makroökonomischen Ebene. Chinesische Konjunkturdaten zeigen per Monat Oktober eine leichte Delle. Diese könnte jedoch saisonal bedingt gewesen sein. Hier ist also noch Geduld gefragt. In der zweiten Hälfte der Woche kann die Aktie erneut Stabilität beweisen, nachdem Rivale Tencent überzeugende Ergebnisse veröffentlicht hatte.

Regierung könnte mehr regulieren und Wirtschaftsabschwung in Kauf nehmen

Neben den aktuell schwachen Konjunkturdaten machen sich Sorgen darüber breit, die Regierung könnte in den nächsten beiden Jahren mit einem moderaten Wachstum zufrieden sein. Die Ziele wären demzufolge die Eindämmung der exzessiven Kreditvergabe und die Regulierung, womit ein Wirtschafsabschwung als Risiko in Kauf genommen wird.

Drittes Quartal wieder rekordmäßig

Alibaba hatte im dritten Quartal einen Umsatz von 8,2 Mrd. US-Dollar erzielt – ein Plus von 61 % gegenüber dem Vorjahr. Netto verdiente das Unternehmen 2,7 Mrd. US-Dollar und damit 132 % mehr als im Vorjahr. Am vergangenen Samstag fand der sogenannte Single`s Day statt. Dieser Tag gilt als der umsatzstärkste Online-Shopping Tag weltweit und ist ähnlich dem Black Friday in den USA.

Umsätze seit 2013 vervierfacht

An diesem Samstag verkaufte Alibaba Waren im Wert von 25,3 Mrd. US-Dollar über die eigenen Plattformen Taobao und Tmall. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 17,8 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet ein Plus von 39 %. Seit 2013 konnte der Umsatz damit vervierfacht werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.