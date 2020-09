Alibaba: Eine wichtige Entscheidung steht an

Kurzfristig bahnt sich bei der Alibaba-Aktie eine wichtige Entscheidung an. Der Kurs der Aktie hatte am 2. September bei 299,00 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausgebildet. Anschließend ging die Aktie jedoch in eine scharfe Korrektur über. Sie hat inzwischen einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend entstehen lassen und wurde auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt.

Dabei hat der Alibaba-Kurs am Freitag den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung