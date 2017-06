Alibaba – Digital Media (Teil 5)

Lieber Leser,

bisher habe ich meine Erwartungen bezüglich des Alibaba-Wachstums größtenteils auf den e-Commerce Bereich sowie das Cloud-Segment gerichtet. Doch auch im Segment Digital-Media besteht aus meiner Sicht Wachstumspotential. In diesem Segment konkurriert Alibaba auf dem heimischen Markt mit iQiyi (Baidu) und Tencent Video. Global betrachtet würden die Unternehmen Netflix, Amazon und Alphabet zu den größten Konkurrenten zählen.

Der Marktanteil von Alibabas Digital Media Segment beträgt im heimischen Markt 22 %, vor den 13 % von Tencent Video, jedoch nach den 35 % von iQiyi. Chinas Markt für Video-On-Demand Services wächst derzeit rasant. Wie auch Amazon kann Alibaba hier auf bereits bestehende Kunden aus dem e-Commerce Segment hoffen.

Gemäß dem Marktforschungsinstitut Media Partners Asia dürfte der Markt für Video-On-Demand Services im asiatisch-pazifischen Raum bis 2021 auf einen Wert von 35 Mrd. US-Dollar anwachsen. Chinas Marktanteil soll dabei 76 % betragen. Digital TV Research prognostiziert, dass es in China in diesem Segment bis 2021 ca. 74 Mio. registrierte User geben wird. Zum Vergleich: In 2016 waren es 40 Mio. registrierte User.

Alibabas Digital Media Segment hat im letzten Quartal einen Umsatz von 571 Mio. US-Dollar verzeichnet. Im vergangenen Geschäftsjahr betrug der Umsatz 2,1 Mrd. US-Dollar. Gehen wir davon aus, dass die Prognosen der Marktforschungsinstitute eintreffen und Chinas Marktanteil mit 76 % ca. 26,6 Mrd. US-Dollar betragen wird, besteht aus meiner Sicht durchaus weiterhin starkes Wachstumspotential auch in diesem Segment.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.