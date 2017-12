Alibaba: Dieser Deal ist geplatzt!

Lieber Leser,

Alibaba ist, wie auch andere Technologieunternehmen, gerade dabei, in Länder zu expandieren, die ein hohes Wirtschaftswachstum versprechen. Indien und China sind dabei meist die Länder, die im Fokus der Technologieunternehmen stehen. Alibaba wird im Januar 2018 das erste Data Center in Mumbai eröffnen und bietet damit Amazon, das in Kürze laut eigenen Angaben 5 Mrd. US-Dollar in das Land investieren will, die Stirn. Beide kämpfen in Indien um Marktanteile im Segment Cloud-Services. Neben Indien plant Alibaba auch ein Data Center in Indonesien. Amazon investierte in der Vergangenheit jedoch überwiegend im e-Commerce Segment, in der Hoffnung so potentielle Kunden für das Cloud-Segment zu gewinnen.

Vorerst kein Joint Venture mit der Sberbank

Alibabas Vorstoss auf den russischen Markt ist nun jedoch vorerst gescheitert. Nach langen Verhandlungen mit der führenden Bank Russlands, der Sberbank, wird es laut Reuters zu keinem Deal zwischen den beiden mehr kommen. Der Grund für das Ende der Verhandlungen war unklar, allerdings wird vermutet, man habe von Seiten der Bank nur wenige Vorteile in dem Joint Venture erkennen können. Die Sberbank kann auf ca. 50 % aller russischen Einlagen verweisen. Für Alibaba wäre der Deal mit hoher Wahrscheinlichkeit die Eintrittskarte zum russischen Markt gewesen. Die Bank hat mit der führenden russischen Suchmaschine Yandex bereits einen für den Markt starken Partner an der Seite. Alibaba hat über das Portal AliExpress ca. 15 Mio. russische Kunden. Möglicherweise wird das Unternehmen nun nach anderen Partnern in dem Land auf die Suche gehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.