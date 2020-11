Alibaba: Diese Marke sollte heute gehalten werden!

Recht unbeeindruckt von der zunehmenden Unsicherheit am Markt und der damit einhergehenden Schwäche zeigte sich in der vergangenen Woche die Alibaba-Aktie. Sie setzte ihren im Frühjahr begonnenen Aufwärtstrend weiter fort und bildete am Dienstag bei 319,32 US-Dollar ein neues Allzeithoch aus.

Es leitete in der zweiten Wochenhälfte Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs bis zum Freitag auf ein Tief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung