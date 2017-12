Alibaba: Diese Hürde gilt es nun zu überwinden!

Liebe Leser,

Alibaba konnte zuletzt wieder eine hohe innere Stärke an den Tag legen. Die Aktie befindet sich insgesamt in einer interessanten Trendbewegung und hat aus Sicht von Chartanalystikern mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf nunmehr die Chance, Kursgewinne von mehr als 30 % zu realisieren. Im Einzelnen: Die Aktie hat zuletzt einige Cent nachgegeben und dabei eine Untergrenze von 150 Euro unterkreuzt. Nun gelang fast wieder ein Comeback auf diese runde Marke, die als Entscheidungsbarriere gelten könnte. Insgesamt befindet sich Alibaba in einem Aufwärtsmarsch, den Charttechniker als nahezu idealtypisch ansehen. Der Kurs steigt entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben und pausiert dabei gelegentlich auf verschiedenen Ebenen, die sich nun als wertvolle Unterstützungen erweisen können. Eine solche Barriere befindet sich bei 150 Euro, in deren Umfeld sich der Kurs seit einigen Wochen bewegt. Darunter sind auch 140 Euro eine markante Haltezone, die noch wichtig werden könnte. Auch bei 130 Euro sollte ein möglicher Kurssturz abgefangen werden können. Sofern die Aktie die Aufwärtsbewegung bestätigt, kann es zudem recht schnell bis auf neue Tops hinaufgehen, so die Erwartung. Der Wert würde sodann auf das bisherige Rekordhoch bei 162,75 Euro vom 7. November zulaufen. Sollte es zu einem neuen Top kommen, gibt es keinen nennenswerten Widerstände mehr auf dem weiteren Weg nach oben.

Neue wirtschaftliche Nachrichten sind indes nicht zu vermelden. Zudem halten sich die Analysten aus Bankhäusern weiterhin mit Einschätzungen zurück. Somit sind von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten.

Technische Analysten: Aufwärtstrend intakt

Technische Analysten sind der Auffassung, Alibaba bewege sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 130,92 Euro und wurde bislang um gut 11,7 % überwunden. Dies ist ein gutes Zeichen, obwohl die kurzfristigen Trendpfeile nach unten gedreht worden sind. Insgesamt gibt es dennoch ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.